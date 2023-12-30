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Жителей Белгорода просят покинуть дома и переместиться в укрытия из-за обстрелов

МЧС просит жителей Белгорода переместиться в укрытия из-за обстрелов

МЧС на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины выпустило сообщение, в котором жителей Белгорода просят покинуть дома и переместиться в укрытия. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе запущена сирена ракетной опасности. Он также попросил всех жителей спуститься в укрытие.

До этого сообщалось, что под обстрел попал центр Белгорода.

30 декабря Гладков сообщил, что число поврежденных объектов после обстрела со стороны украинских войск возросло до 61. Кроме того, есть пострадавшие среди мирного населения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Обстрел Белгорода
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