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Тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Белграда

В центре Белграда собрались несколько тысяч сторонников оппозиции

В центре Белграда собрались несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции протеста собрались на улице Теразие у гостиницы «Москва» и заняли большой отрезок улицы. Там установлена сцена, с которой выступают лидеры оппозиции. Протестующие держат в руках флаги Сербии и Европейского союза.

Этот митинг был ранее анонсирован.

В Сербии 30 декабря открылись участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда.

Республиканская избирательная комиссия (РИК) в связи с получением жалоб на проведение выборов 17 декабря назначила повторное голосование на парламентских выборах в Сербии 30 декабря на 35 избирательных участках (всего в стране их около 8,3 тысячи). Повторное голосование будет проводиться с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на муниципальных выборах в Белграде на еще трех местах для голосования.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда, а 29 декабря они перекрыли улицу в центре города.

Ранее в Сербии заподозрили Германию в причастности к протестам в Белграде.

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