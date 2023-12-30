Число поврежденных объектов при обстреле Белгорода увеличилось до 61

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число поврежденных объектов после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возросло до 61. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уточненная информация о последствиях вчерашнего обстрела города Белгорода на два часа дня: после обхода территории различные разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении, а также 27 автомобилях», — сообщил губернатор.

До этого сообщалось, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз. Глава региона опубликовал подобную сводку обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории российского региона. Пострадали все семь приграничных районов Белгородской области и сам областной центр. По муниципалитетам выпустили 93 снаряда. Это самый интенсивный обстрел с 6 декабря.

В Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, шесть хозпостроек и 14 автомобилей. Система ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов. В некоторых районах области обстрелы ВСУ не оставили повреждения домам и инфраструктуре. Сильнее всех пострадал Валуйский городской округ.

Ранее ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области.