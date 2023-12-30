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Москвичей предупредили о похолодании на Новый год

Леус: в новогоднюю полночь в Москве будет небольшой снег

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Новогоднюю полночь в Москве будет идти небольшой снег. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет РИА Новости.

По данным синоптика, температура в центральной части столицы понизится до -5...-7°C.

При этом в последний день года, 31 декабря, столбики термометров в Москве покажут снижение температуры — от 0°C до -5°C. Ветер прогнозируется юго-западный, 6-11 м/c. Кроме того, синоптики обещают небольшое усиление осадков в виде дождя и мокрого снега.

Холодная погода в новогодние праздники ожидается не только в Москве. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о морозах и аномальном холоде сразу в 39 регионах страны.

По его словам, в праздничные дни в Ярославской и Костромской областях температура будет опускаться до минус 22-28 градусов. А в Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях может похолодать до минус 24°C .

Ранее синоптик рассказал, какие города встретят самый холодный и самый теплый Новый год.

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