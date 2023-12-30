На Украине заявили о повреждении линий электропередачи в трех областях

В Киевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области после ударов получили повреждения воздушные линии электропередачи и оборудование подстанций. Об этом сообщает Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

В министерстве отметили, что дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, энергосистема сбалансирована. Там рассказали, что в резерве есть два блока ТЭС и мощности ГАЭС.

В аварийный ремонт в течение суток выводили два блока ТЭС. Один из них уже возвращен к работе. Продолжаются и плановые ремонты, необходимые для усиления устойчивости работы оборудования, добавило Минэнерго Украины.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что российские войска поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Хмельницкой и Херсонской областях. Удары также были нанесены по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 118 районах.

Ранее «Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита.