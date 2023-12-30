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Московского учителя географии оштрафовали за антивоенные комментарии

Учитель из Москвы выразил антивоенную позицию в комментариях и был оштрафован

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Depositphotos

Учителя из Москвы, оставившего антивоенные комментарии в соцсети, оштрафовали. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В июне 2022 года мужчина, преподававший географию в одной из школ в Щукино, решил высказать антивоенную позицию под постом телеканала «Москва 24» во «ВКонтакте». В публикации говорилось о появившиеся возможности жителей Херсонской области получить паспорт гражданина РФ.

«Мне кажется, желающих будет немного. Остальные не станут по своей воле ассоциировать себя со страной-агрессором», — написал тогда педагог. Отвечая другим комментаторам, он заявил, что ему стыдно за действия своего государства.

Спустя полтора года этими комментариями заинтересовались сотрудники центра «Э», которые в итоге признали их дискредитирующими армию. Автор был задержан и доставлен в суд. На заседании он признал свою вину, и адвокат мужчины просил не назначать ему строгое наказание. Фигуранта оштрафовали.

Ранее на написавшего антивоенную статью 86-летнего архиепископа с Кубани завели уголовное дело.

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