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Минобороны сообщило, сколько солдат потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении

МО РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 350 военных

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за сутки составили до 350 военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Также в ведомстве сообщили, что, помимо живой силы, украинские войска потеряли два бронетранспортера и шесть пикапов.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 564 вражеских самолета, 263 вертолета, более десяти тысяч беспилотников, 445 зенитных ракетных комплексов, 14,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин. Также уничтожены 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники, заключили в Минобороны.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по украинским складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам с самолетами для их запуска.

Ранее губернатор Запорожской области заявил о провале контрнаступления ВСУ.

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Операция на Украине
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