Омич напал с ножом на трех случайных прохожих с целью ограбления

В Омске поймали мужчину, который напал на трех прохожих с целью ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Ночью 36-летний ранее судимый житель Октябрьского округа гулял по городу и приставал к случайным прохожим с просьбой дать прикурить. После первого отказа он ударил 63-летнего потерпевшего по лицу, отобрал его рюкзак, но ничего ценного не нашел и скрылся. Затем пострадал 60-летний мужчина, на него рецидивист напал с ножом. Пенсионеру понадобилась госпитализация. Третий прохожий, 40-летний омич, также получил удар в область головы и лишился мобильного телефона и портмоне, в котором лежало 300 рублей.

Подозреваемого задержали в квартире его знакомого. Мужчина признался, что нанес незнакомцу два удара ножом в грудь, потому что тот «оказался сильнее». На месте инцидента полицейские нашли выброшенное фигурантом оружие. Похищенный у другого пострадавшего телефон изъяли, а деньги к тому моменту злоумышленник уже потратил на покупку алкоголя.

Задержанного заключили под стражу и возбудили в его отношении три уголовных дела: о разбое с применением оружия и двух случаях грабежа.

Ранее в Ленобласти иностранец отдал телефон и деньги юноше, который напал на него с железным прутом.