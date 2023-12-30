МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке

МЧС на Камчатке объявило штормовое предупреждение в Беринговом море у побережья полуострова, передает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, в первой половине ночи 31 декабря в акватории Берингова моря у Олюторского муниципального района ожидаются волны высотой 8-9 метров. Это опасное волнение моря продлится до середины дня 31 декабря.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, признанный самым мощным за всю историю наблюдений. В тот момент скорость порывов ветра достигала отметки в 144 км в час.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, ущерб от последствий удара стихии в регионе достиг отметки в 39,7 млрд рублей. Тем не менее он подчеркнул, что указанная сумма является предварительной.

Ранее тысячи ботинок с судна выбросило на пляжи Дании из-за шторма.