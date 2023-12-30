В Забайкалье загорелся гидрометаллургический завод

В Забайкальском крае загорелся гидрометаллургический завод «Удокан». Об этом пишет Chita.ru.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что над предприятием поднялся дым. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что горит корпус, где происходят гидрометаллургические работы. Пожарные тушат огонь.

Данный завод принадлежит компании «Удоканская медь».

28 декабря стало известно, что в Белгороде на заводе лакокрасочных материалов «Квил» произошел пожар.

До этого сообщалось о пожаре на тракторном заводе в Челябинске. По данным Telegram-канал Mash, возгоранию предшествовал взрыв трансформатора.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.