Росгвардия рассмотрит заявления на оружейные лицензии за 20 дней

Росгвардия рассмотрит заявление о выдаче лицензий на приобретение и коллекционирование оружия и патронов с 30 декабря 2023 года в течение 20 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

«За выдачей разрешения на новый срок юридическое лицо обязано обратиться не позднее чем за один месяц до дня окончания срока его действия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии делать свои добровольческие формирования, как Минобороны. Отмечается, что Росгвардия сможет самостоятельно создавать добровольческие формирования.

До этого Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который в дальнейшем позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

28 ноября сообщалось, что правительство России поддержало проект о соцгарантиях для добровольцев Росгвардии. Документ предлагает сохранить за ними рабочие места на время службы по контракту, а также предоставить им социально-трудовые гарантии.

12 декабря Госдума приняла закон, разрешающий призывникам служить в погранслужбе ФСБ.

Ранее в Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления, совершенные во время службы.