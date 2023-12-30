Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Росгвардия рассмотрит заявления на оружейные лицензии за 20 дней

Росгвардия рассмотрит заявления на оружейные лицензии за 20 дней вместо месяца

close
100%
Pavel Golovkin/AP

Росгвардия рассмотрит заявление о выдаче лицензий на приобретение и коллекционирование оружия и патронов с 30 декабря 2023 года в течение 20 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

«За выдачей разрешения на новый срок юридическое лицо обязано обратиться не позднее чем за один месяц до дня окончания срока его действия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии делать свои добровольческие формирования, как Минобороны. Отмечается, что Росгвардия сможет самостоятельно создавать добровольческие формирования.

До этого Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который в дальнейшем позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

28 ноября сообщалось, что правительство России поддержало проект о соцгарантиях для добровольцев Росгвардии. Документ предлагает сохранить за ними рабочие места на время службы по контракту, а также предоставить им социально-трудовые гарантии.

12 декабря Госдума приняла закон, разрешающий призывникам служить в погранслужбе ФСБ.

Ранее в Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления, совершенные во время службы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами