Пьяный россиянин получил рваные раны при взрыве петарды

В Нижегородской области мужчина попытался взорвать петарду и получил рваные раны. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 29 декабря в Ковернинском округе. Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался взорвать петарду и в результате получил рваные раны левой кисти. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

До этого в Омской области многодетный отец случайно покалечил сына, взорвав петарду в старом холодильнике. Пиротехника сдетонировала, и от бытового прибора отлетела деталь, которая попала в лицо мальчику. В результате ребенку выбило передние зубы и рассекло губу.

Ранее юрист напомнил о риске получить штраф за петарды и фейерверки на Новый год.