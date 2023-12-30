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Пассажиры избили мужчину, который приставал к ребенку в автобусе

«78.ru»: в Петербурге пассажиры автобуса избили мужчину, который приставал к ребенку

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Shutterstock

Пассажиры автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в город Лодейное Поле Ленинградской области, избили мужчину, который домогался ребенка. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 28 декабря, в полицию поступило сообщение о драке в междугороднем автобусе, транспорт правоохранители остановили на 36-м километре Мурманского шоссе.

Выяснилось, что один из пассажиров, 52-летний сотрудник университета, начал распускать руки и приставать к несовершеннолетней, по свидетельствам очевидцев, он пытался изнасиловать школьницу прямо в салоне автобуса.

Пассажиры пришли на помощь ребенку и избили злоумышленника, мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге 53-летнего педиатра обвинили в том, что он домогался школьницы на приеме.

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