Опрос показал, сколько россиян не смогли полностью отгулять отпуск в 2023 году

Каждый четвертый россиянин не использовал свой оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году, показал опрос исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». Об этом сообщает РИА Новости.

В опросе приняли участие 1780 работающих в найме россиян в возрасте 25-55 лет из всех регионов РФ.

Чаще всего причиной отказа от отпуска стала производственная необходимость и невозможности передать кому-либо свои дела, говорится в исследовании. При этом 20% респондентов отметили, что не пошли в отпуск из-за слишком высокой стоимости путешествий, а отдыхать дома они не хотели. 13% были без отдыха, поскольку в отпуск пошли другие сотрудники.

До этого юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов дал рекомендации, в какой месяц лучше брать отпуск в 2024 году. По его словам, речь идет о месяцах, в которых больше рабочих дней. К таким месяцам в 2024 году, например, относятся июль или октябрь.

В начале декабря стало известно, сколько россиян хотят чаще брать отпуск в 2024 году.

Ранее юрист объяснила, когда сотрудникам могут отказать в предоставлении отпуска.