Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос показал, сколько россиян не смогли полностью отгулять отпуск в 2023 году

«Зарплата.ру»: каждый четвертый россиянин не смог отгулять отпуск в 2023 году

close
100%
Depositphotos

Каждый четвертый россиянин не использовал свой оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году, показал опрос исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». Об этом сообщает РИА Новости.

В опросе приняли участие 1780 работающих в найме россиян в возрасте 25-55 лет из всех регионов РФ.

Чаще всего причиной отказа от отпуска стала производственная необходимость и невозможности передать кому-либо свои дела, говорится в исследовании. При этом 20% респондентов отметили, что не пошли в отпуск из-за слишком высокой стоимости путешествий, а отдыхать дома они не хотели. 13% были без отдыха, поскольку в отпуск пошли другие сотрудники.

До этого юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов дал рекомендации, в какой месяц лучше брать отпуск в 2024 году. По его словам, речь идет о месяцах, в которых больше рабочих дней. К таким месяцам в 2024 году, например, относятся июль или октябрь.

В начале декабря стало известно, сколько россиян хотят чаще брать отпуск в 2024 году.

Ранее юрист объяснила, когда сотрудникам могут отказать в предоставлении отпуска.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами