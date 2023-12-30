В Коми врачи получат вознаграждение, если сумеют переубедить женщину, решившуюся на аборт

С 1 января 2024 года врачам из Коми, которые помогут сохранить беременность сомневающейся женщине, будут доплачивать 30 тыс. рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заявление главы республики.

До сих пор медики не были персонально заинтересованы в вопросах сохранении беременности у пациенток. Однако дополнительные выплаты, по мнению Владимира Уйбы, должны стимулировать их становиться «активными помощниками» беременной женщины, которая еще не приняла окончательного решения об аборте.

Врач, поставивший на учет женщину со сроком до 12 недель беременности, получит 5 тыс. рублей. За доведение до родов пациентки, ранее отказавшейся от аборта, медику дополнительно заплатят еще 25 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Югре прихожан и церковных служащих научат отговаривать женщин от абортов.