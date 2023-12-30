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Двух подростков поймали после их попытки разбить витрину и проникнуть в закрытый магазин

В Париже задержали подростков, пытавшихся разбить витрину и ограбить магазин

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Pascal Rossignol/Reuters

Во Франции двое несовершеннолетних пытались проникнуть в закрытый магазин. Об этом сообщает Actu17.

Поздним вечером подростки 13 и 14 лет пытались сломать витрину магазина в 16-м округе Парижа. Полицейские узнали, что неизвестные били подручными средствами стекло, однако не довели задуманное до конца и покинули место преступления.

Двойной арест произошел ранним утром. Сначала молодых людей, которые являются гражданами Марокко, поместили под стражу, но в итоге дело о попытке ограбления было закрыто, а подозреваемые отпущены без предъявления обвинений.

Ранее неизвестные опустошили сейф бизнесвумен на 28 млн рублей, не оставив следов взлома.

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