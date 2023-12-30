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Холодная погода ожидается в 39 регионах РФ в новогодние праздники

Вильфанд: холодная погода ожидается в 39 регионах России в новогодние праздники

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Reuters

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в 39 российских регионах распространится аномальный холод с морозами от минус 30 до минус 54 градусов. Об этом он сообщил ТАСС.

«Холод будет постепенно распространяться на огромную территорию России. Он покроет порядка 70% территории в ближайшие дни. Выпущены штормовые предупреждения об аномально холодной погоде в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областях с 1 по 5 января», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что в праздничные дни в Ярославской и Костромской областях температура будет опускаться до минус 22-28. А в Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях может похолодать до минус 24 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу, 30 декабря, ожидается мокрый снег, гололедица и потепление до +4°C. По данным метеорологов, днем температура воздуха в российской столице составит от 0°C до +4°C. В то же время в городе прогнозируется облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, местами гололед, возможно налипание мокрого снега.

Согласно прогнозу, ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, к вечеру снизится до 736 мм.

При этом в ночь на воскресенье, 31 декабря, столбики термометров в Москве покажут снижение температуры — от 0°C до -5°C. Ветер прогнозируется юго-западный, 6-11 м/c. Кроме того, синоптики обещают небольшое усиление осадков в виде дождя и мокрого снега.

Ранее в Гидрометцентре назвали число погодных рекордов, побитых в РФ в 2023 году.

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