Россиян предостерегли от опасной привычки в Новый год

Однократное переедание в Новый год не несет существенной угрозы для здоровья, но злоупотребление вредными продуктами в течение всех новогодних праздников может быть опасным. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева.

«Не нужно демонизировать новогодний стол и сидеть с вареной брокколи и листьями салата на тарелке. Так можно испортить праздник и себе, и окружающим. Не стоит бросаться в крайности », — считает специалист.

Селезнева отметила, что обычно люди в России в новогодние праздники злоупотребляют традиционными салатами с майонезом и жирными горячими блюдами — запеченной птицей и мясом, колбасными изделиями, газированными напитками.

В случае переедания диетолог посоветовала принять во время еды препараты, которые содержат ферменты, помогающие организму переварить непривычную пищу. Врач предупредила, что бесконтрольное переедание, затягивающееся на весь период праздничных дней, может обернуться проблемами. По мнению специалиста, необходимо вовремя остановиться и как можно раньше вернуться к привычному рациону.

«Лучше сделать это уже в первый день нового года. Можно устроить разгрузочный день или начать с употребления большого количества воды и клетчатки — салатных листьев и овощей», — сказала Селезнева.

Что касается самого новогоднего застолья, диетолог посоветовала пить больше воды и не злоупотреблять алкоголем.

«Алкоголь не должен быть единственной жидкостью, употребляемой в праздничную ночь», — заключила врач.

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