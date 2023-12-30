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КПП на границе Украины с Польшей приостановил работу

Украинская полиция сообщила о приостановке работы КПП на границе с Польшей

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Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta/Reuters

Автомобильное движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей временно прекращено. Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Львовской области.

Полиция призвала водителей выбирать альтернативные маршруты. Связано ли прекращение работы с блокировкой со стороны польских перевозчиков, не уточняется.

25 декабря польские фермеры заявляли о готовности продолжить блокаду погранпунктов на границе с Украиной уже 2–3 января.

24 декабря польские фермеры прекратили акцию протеста у контрольно-пропускного пункта «Медыка — Шегини» на границе с Украиной.

Госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Павел Гантаж заявлял на пресс-конференции в Киеве, что проблему транспортного коллапса на польско-украинской границе могут решить до конца 2023 года.

Польские дальнобойщики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

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