Красноярский школьник порвал ребенку глазное яблоко

В Красноярске четвероклассник порвал глазное яблоко ровеснику. Об этом сообщает NGS24.RU.

По информации издания, школьник ткнул своему однокласснику в глаз неустановленным предметом. После этого ребенку потребовалась медицинская помощь — врачи настояли на срочном осуществлении оперативного вмешательства.

Мать пострадавшего рассказала, что у мальчика после случившегося «вылезла катаракта». По данным NGS24.RU, медики сообщили ей, что причиной стала полученная травма.

Отец травмировавшего ее сына школьника начал угрожать ей после произошедшего, отметила россиянка. Мать пострадавшего ребенка утверждает, что несовершеннолетний агрессор уже некоторое время терроризирует всю школу.

Ранее в красногорской школе женщина ударила одноклассника своей дочери.