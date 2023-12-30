В МЧС рассказали о дистанционной продаже пиротехники

МЧС России с заинтересованными ведомствами занимается разработкой специальных условий для дистанционной продажи некоторых видов пиротехники. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

«МЧС России совместно с Министерством промышленности и торговли, Министерством экономического развития, Роспотребнадзором и Минцифры России прорабатывает вопрос установления специальных условий для дистанционной продажи отдельных видов пиротехнических изделий», — сказали в ведомстве.

При этом собеседник агентства не уточнил подробности.

До этого профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, как правильно перевозить пиротехнику. Он отметил, что на личном транспорте можно перевозить только бытовые фейерверки с первого по третий класс опасности, общественный транспорт для перевозки пиротехники использовать запрещено.

В середине декабря россиянам перечислили самые распространенные причины ЧП в новогодние праздники. Самой частой оказалась пиротехника.

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