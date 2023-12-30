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В Москве за ночь выпало более 10% от месячной нормы осадков

Синоптик Позднякова: в Москве за ночь выпало более 10% от месячной нормы осадков

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Илья Питалев/РИА Новости

В ночь на 30 декабря в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков. Об этом главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредила, что днем в субботу Москва останется в теплой воздушной массе. Воздух прогреется до +2-3°C, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. По словам Поздняковой, на дорогах образуется снежная каша, особенно неприятная в канун праздника.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается резкое понижение температуры и гололедица. Об этом сообщало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил «Газете.Ru», что прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни нового года изменился за пару дней из-за «хаотичности» в атмосфере. Он отметил, что прогноз погоды не бывает точным даже на ближайшие сутки.

Синоптик отметил, что предстоящая новогодняя ночь станет одной из самых холодных в XXI веке.

Ранее в Гидрометцентре назвали число погодных рекордов, побитых в РФ в 2023 году.

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