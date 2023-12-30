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Россиянам перечислили главные правила общения с мошенниками

Юрист Боднар раскрыла правила юридической гигиены при общении с мошенниками

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Shutterstock

Существует ряд правил так называемой юридической гигиены, которые важно соблюдать при общении с телефонными мошенниками. Об этом «Ленте.ру» рассказала юрист и эксперт по банкротству «Финансово-правового альянса» Евгения Боднар.

По ее словам, не стоит вступать с мошенниками в длинные диалоги, а также переписки по электронной почте или в мессенджерах. Если клиент сам не заказывал звонок от менеджера банка, а его номер все равно набрали — уже следует насторожиться.

«Сотрудники банков сами звонят, как правило, только с целью рекламы каких-то новых кредитных продуктов. Внутренние правила многих крупных банков запрещают их менеджерам обсуждать по телефону персональные и конфиденциальные сведения», — напомнила Боднар.

Нельзя подтверждать запросы на переводы, снятие или получение наличных. Юрист также рекомендовала проверять личность собеседника. Во время разговора нужно уточнить ФИО и должность собеседника, а потом проверить эти данные. Например, если мошенник притворился сотрудником правоохранительных органов, нужно перезвонить в дежурную часть соответствующего подразделения и уточнить, работает ли у них данный сотрудник или нет.

Банк России тоже рекомендует не вести лишних диалогов с мошенниками. Есть несколько фраз, после которых можно уже не продолжать разговор. Один из примеров — фраза про «оформление заявки на кредит». Регулятор рекомендовал после этих слов завершать звонок, иначе если россиянин «скажет лишнего», то может помочь злоумышленникам оформить на него заем и похитить деньги.

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