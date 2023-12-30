В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков

Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины на севере американского штата Миннесота. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вечером 29 декабря. Когда льдина откололась от берега Аппер-Ред Лэйк, на ней дрейфовали 122 рыбака.

В офисе шерифа округа Белтрами рассказали, что льдина оказалась примерно в 30 футах (девяти метрах) от берега. До прибытия спасателей рыбакам пытался помочь прохожий, он попытался вытащить их на каноэ. В результате этого четыре рыбака упали в воду, но им удалось вернуться на льдину. Первым делом спасатели помогли этим рыбакам.

В ноябре сообщалось, что ребенок застрял на куске льдины посреди реки Читинки в Забайкальском крае. Двое мальчиков 9 и 12 лет бродили вдоль берега и вышли на тонкий лед, один из подростков смог сам выбраться на сушу, второй побоялся идти до берега и остался на куске льдины.

Ранее в Татарстане спасли мать и двух детей, которые едва не утонули в пруду.