Москвичам рассказали о погода на 30 декабря

В Москве в субботу, 30 декабря, ожидается мокрый снег, гололедица и потепление до +4°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в российской столице составит от 0°C до +4°C. В то же время в городе прогнозируется облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, местами гололед, возможно налипание мокрого снега.

Согласно прогнозу, ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, к вечеру снизится до 736 мм.

При этом в ночь на воскресенье, 31 декабря, столбики термометров в Москве покажут снижение температуры — от 0°C до -5°C. Ветер прогнозируется юго-западный, 6-11 м/c. Кроме того, синоптики обещают небольшое усиление осадков в виде дождя и мокрого снега.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил «Газете.Ru», что прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни нового года изменился за пару дней из-за «хаотичности» в атмосфере. Он отметил, что прогноз погоды не бывает точным даже на ближайшие сутки.

Ранее в Гидрометцентре назвали число погодных рекордов, побитых в РФ в 2023 году.