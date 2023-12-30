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Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

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Shutterstock

Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в соответствии с приказами, ЕГЭ в 2024 году в долгосрочный период пройдет в промежутке с 22 марта по 22 апреля. Основной период планируется провести с 23 мая по 1 июля, а дополнительный — с 4 сентября по 23 сентября.

Резервные дни в основной период запланированы на временной промежуток с 20 июня по 1 июля.

Также были утверждены даты проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов. Досрочный пройдет с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — с 3 по 24 сентября.

До этого в Рособрнадзоре сообщили, что во время проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году школьникам будет запрещено использование калькулятора.

25 декабря в Рособрнадзоре посоветовали не ждать изменений в ЕГЭ в ближайшие годы.

Ранее российские школьники рассказали, собираются ли учиться на каникулах.

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