Юрист напомнил о риске получить штраф за петарды и фейерверки на Новый год

За запуск салютов, петард или фейерверков в ряде регионов России на Новый год можно получить штрафы. Об этом агентству »Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.

«Под отменой салютов подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан», — заявил Денисов.

Юрист подчеркнул, что для избегания штрафов необходимо правильно выбрать место для запуска. Местные власти обычно публикуют список разрешенных площадок.

До этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что городские власти рассматривают возможность отмены новогоднего салюта.

Он отметил, что новогодняя программа может быть скорректирована, так как целесообразность такого салюта находится под вопросом.

Ранее собаководам рассказали, как подготовить питомца к салютам.