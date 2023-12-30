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Аналитики составили «мандариновый рейтинг» в России

Самыми популярными у россиян стали мандарины с листочком

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С приближением декабря и новогодних праздников спрос на мандарины вырос на 67%. Лидерами стали цитрусовые из Турции, Марокко и Китая. Это показало исследование СберМаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярным видом стали мандарины с листочком, спрос на которые вырос на 162% по сравнению с осенью, и на 248% относительно декабря прошлого года. Следующую позицию заняли отборные мандарины — их покупали на 69% чаще.

По данным исследования, россияне стали чаще отдавать предпочтение клементинам — гибриду апельсинов и мандаринов — продажи которых увеличились в 50 раз, по сравнению с осенью, и в 10 раз относительно прошлого года.

Наибольшим спросом пользовались манадрины из Турции. В декабре спрос на них вырос на 55%, что составило 13% от всех продаж мандаринов в этом месяце. Второе место заняли цитрусовые из Марокко. В преддверии Нового года продажи повысились на 159%. Третье место заняли мандарины из Китая, четвертое — из ЮАР, и пятое — из Абхазии.

Ранее россияне ответили, без какого блюда не обходится их новогодний стол.

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