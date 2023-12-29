В Рособрнадзоре рассказали, в чем ограничат школьников на ОГЭ по математике

Во время проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году школьникам будет запрещено использование калькулятора. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор сообщает ТАСС.

«По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет», — говорится в публикации.

При этом в будущем возможность использования калькулятора на ОГЭ в ведомстве не исключают. Этот вопрос будет дополнительно проработан после проведения анализа статистики арифметических ошибок при ответах на вопросы во время экзамена.

25 декабря в Рособрнадзоре посоветовали не ждать изменений в ЕГЭ в ближайшие годы.

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