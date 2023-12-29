Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в четырех частных жилых домовладениях», — рассказал Гладков.

Он отметил, что продолжается подомовой обход территории, на месте работают оперативные службы.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Белгородской области. Другое село области, Мокрая Орловка в Грайворонском районе, подверглось атаке дрона-камикадзе днем ранее.

Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об атаках ВСУ на его регион. За сутки атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы области.

Ранее системы ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью.