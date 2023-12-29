Недавно вышедший из тюрьмы мужчина угнал мотоцикл и ударил полицейского при задержании

Недавно освободившийся из тюрьмы мужчина угнал мотоцикл и оказал сопротивление при задержании. Об этом пишет Actu17.

53-летний мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, был арестован в Марселе после того, как оказал сопротивление при аресте и ударил полицейского. Перед этим он угнал мотоцикл. Как стало известно, настоящий владелец мотоцикла, на котором передвигался угонщик, договорился в интернете о встрече с потенциальным покупателем. Злоумышленник попросил продавца опробовать мотоцикл, но обратно так и не вернулся.

27 декабря патрульный приказал водителю остановиться для проверки на бульваре Ромье, но тот ударил его по руке и нанес легкий ушиб. Преступник бросил свой двухколесный транспорт, попытался уйти от правоохранителей пешком, но все же был пойман и отправлен под стражу. К настоящему времени задержанный уже провел за решеткой 23 года. Как уточняется, его судили за совершение аналогичных преступлений и изнасилование несовершеннолетних.

Ранее заключенный сбежал из колонии и уехал к себе домой, вызвав такси.