Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Недавно вышедший из тюрьмы мужчина угнал мотоцикл и ударил полицейского при задержании

Во Франции угонщик мотоцикла ударил полицейского, который пытался его задержать

close
100%
Depositphotos

Недавно освободившийся из тюрьмы мужчина угнал мотоцикл и оказал сопротивление при задержании. Об этом пишет Actu17.

53-летний мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, был арестован в Марселе после того, как оказал сопротивление при аресте и ударил полицейского. Перед этим он угнал мотоцикл. Как стало известно, настоящий владелец мотоцикла, на котором передвигался угонщик, договорился в интернете о встрече с потенциальным покупателем. Злоумышленник попросил продавца опробовать мотоцикл, но обратно так и не вернулся.

27 декабря патрульный приказал водителю остановиться для проверки на бульваре Ромье, но тот ударил его по руке и нанес легкий ушиб. Преступник бросил свой двухколесный транспорт, попытался уйти от правоохранителей пешком, но все же был пойман и отправлен под стражу. К настоящему времени задержанный уже провел за решеткой 23 года. Как уточняется, его судили за совершение аналогичных преступлений и изнасилование несовершеннолетних.

Ранее заключенный сбежал из колонии и уехал к себе домой, вызвав такси.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами