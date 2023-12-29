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Автомобилист из Омска украсил капот машины головой косули

В Омске заметили автомобиль с головой косули на капоте

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В Омске неизвестный автомобилист украсил капот своей машины головой косули и новогодней мишурой. Об этом пишет РИА «Омск-информ».

Автомобиль с головой косули на капоте двигался по улице Красный Путь. Специфически украшенное транспортное средство заметил и снял на камеру пассажир соседней машины.

В комментариях к публикации в местном сообществе во «ВКонтакте» пользователи не оценили поступок водителя. Большинство из них предложили привлечь его к ответственности.

«Дети смотрят, нельзя так», «Не от большого ума, «Его [бы] голову туда», — написали возмущенные горожане.

Ранее водитель украсил свою машину новогодними гирляндами, и полицейские пригрозили ему наказанием.

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