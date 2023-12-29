Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли белгородский поселок из РСЗО «Град»

Гладков рассказал об ударе ВС Украины по поселку Уразово из РСЗО «Град»

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные обстреляли из ракетной системы залпового огня «Град» населенный пункт Уразово Валуйского городского округа, повреждено около 20 построек, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram–канале.

«ВСУ из РСЗО «Град» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений», – говорится в посте губернатора.

Он подчеркнул, что на месте ЧП находятся сотрудники всех оперативных и аварийных служб, продолжается подомовой обход территории.

29 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили объект в небе над Белгородской областью.

За день до этого ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты на территории Курской области. Во время атаки повреждения получили семь домовладений.

Ранее власти Белгородской области подвели итоги обстрелов региона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами