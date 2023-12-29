ВСУ обстреляли белгородский поселок из РСЗО «Град»

Украинские военные обстреляли из ракетной системы залпового огня «Град» населенный пункт Уразово Валуйского городского округа, повреждено около 20 построек, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram–канале.

«ВСУ из РСЗО «Град» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений», – говорится в посте губернатора.

Он подчеркнул, что на месте ЧП находятся сотрудники всех оперативных и аварийных служб, продолжается подомовой обход территории.

29 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили объект в небе над Белгородской областью.

За день до этого ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты на территории Курской области. Во время атаки повреждения получили семь домовладений.

Ранее власти Белгородской области подвели итоги обстрелов региона.