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Красную площадь закроют на Новый год

Красная площадь закроют для посетителей с 18:00 31 декабря до 8:00 утра 1 января

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Алексей Майшев/РИА Новости

Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 по московскому времени 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России.

Отмечается, что исключение составляет ГУМ-каток. Он будет работать в соответствии с расписанием.

29 декабря в Кремле рассказали о планах президента России Владимира Путина на Новый год.

До этого сообщалось, что около трети — 30% — опрошенных россиян встречали Новый год в транспорте. При этом 10% хотели бы повторить такой опыт, а почти 23% респондентов были бы не против попробовать новый формат празднования.

23 декабря юрист Алла Георгиева выступила за ограничение продажи алкогольных напитков в России в новогодние праздники.

Ранее россиянам объяснили, откуда появилась традиция пить шампанское под бой курантов.

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