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Руководителя в администрации Киева отстранили по делу об уклонистах

«Страна.ua»: главу КГВА подозревают в содействии депутатам в уклонении от службы

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Владимир Николаев/РИА Новости

Руководителя аппарата Киевской городской военной администрации (КГВА) подозревают в содействии депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. Об этом сообщает «Страна.ru» со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что чиновника отстранили от должности до 1 февраля 2024.

По версии следствия, сотрудник КГВА подписал трем депутатам и одному их помощнику поддельные командировки.

Следственные органы также отмечают, что в преступной схеме принимал участие командир воинской части теробороны, где депутаты должны были проходить службу по мобилизации.

До этого депутат Европарламента Мик Уоллес призвал власти Евросоюза понести ответственность за выдачу украинцев для службы в ВСУ.

21 декабря министр обороны Украины в интервью журналистам заявил, что все уехавшие из страны украинцы в возрасте от 25 до 60 лет получат повестки. Тех, кто не явится добровольно, ждут санкции.

Ранее Мария Захарова высказалась о судьбе украинских уклонистов.

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