Собаководов призвали покупать гирлянды на батарейках, чтобы уберечь питомца

Владельцам собак стоит покупать новогодние гирлянды на батарейках, чтобы уберечь питомца. Такую рекомендацию в эфире «Радио 1» дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Переходники и удлинители могут стать источником серьезной опасности, особенно для любопытных щенков. При пережевывании такого шнура возможно поражение электрическим током. Также это может привести к пожару из-за короткого замыкания», — предупредил кинолог.

Он также посоветовал держать новогоднюю елку на расстоянии от обогревателей, каминов и печей. Праздничное дерево, по его словам, стоит закрепить и выставить ограждение, которое не позволит собаке приближаться к ели.

До этого Голубев предупреждал, что громкие звуки фейерверков могут напугать собаку. По его словам, в новогоднюю ночь теряется самое большое количество питомцев. Животные услышав грохот пиротехники срываются с поводка и убегают.

Он призвал заранее проверять надежность амуниции, держать питомца при себе и стараться избегать людных мест.

Ранее кинолог объяснил, почему не стоит кормить собак едой с новогоднего стола.