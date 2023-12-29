В Варшаве очередь за новыми паспортами выросла на сотни граждан Украины

Длинная очередь из украинских мужчин, которые хотят сменить документы до вступления в силу закона о мобилизации, выстроилась в украинский паспортный центр в Варшаве. Об этом сообщают РИА Новости.

Украинский паспортный центр расположен в торговом центре Blue Sity, но места не хватает. Очередь, в которой стоят уже несколько сотен мужчины призывного возраста, занимает половину второго этажа.

Украинцы признались, что не планируют возвращаться на родину.

«Здесь у меня работа, нормальный заработок, я не хочу возвращаться и все терять», — рассказал один из стоящих в очереди.

Украинские мужчины очень переживают, что могут не успеть поменять паспорта. По их словам, в понедельник могут принять закон, и тем, кто не явится для мобилизации, больше не выдадут документы.

Накануне стало известно, что в столице Польши толпы украинцев на фоне планов о мобилизации штурмуют паспортный центр. Фото и видео опубликовал главный редактор украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.