Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Варшаве очередь за новыми паспортами выросла на сотни граждан Украины

В Варшаве в очередь за новыми паспортами выстроились сотни украинских мужчин

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Длинная очередь из украинских мужчин, которые хотят сменить документы до вступления в силу закона о мобилизации, выстроилась в украинский паспортный центр в Варшаве. Об этом сообщают РИА Новости.

Украинский паспортный центр расположен в торговом центре Blue Sity, но места не хватает. Очередь, в которой стоят уже несколько сотен мужчины призывного возраста, занимает половину второго этажа.

Украинцы признались, что не планируют возвращаться на родину.

«Здесь у меня работа, нормальный заработок, я не хочу возвращаться и все терять», — рассказал один из стоящих в очереди.

Украинские мужчины очень переживают, что могут не успеть поменять паспорта. По их словам, в понедельник могут принять закон, и тем, кто не явится для мобилизации, больше не выдадут документы.

Накануне стало известно, что в столице Польши толпы украинцев на фоне планов о мобилизации штурмуют паспортный центр. Фото и видео опубликовал главный редактор украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами