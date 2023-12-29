Курский губернатор рассказал о субсидиях на восстановление области

Курская область вошла в число пяти приграничных регионов, которые получили субсидию Минпромторга России. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

Деньги предназначены для восстановления производств, пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил он.

Грант получило курское предприятие «Бел-Поль», один из крупнейших в РФ производителей одеял и подушек. Там летом пострадал склад площадью 1100 м² из-за попадания украинского беспилотника. Губернатор отметил, что почти 278,5 млн рублей выделено из федерального бюджета, ещё более 41,5 млн — из регионального.

До этого Старовойт рассказал, что в Курской области учреждены новые награды — медали «Мать героя» и «Отец героя». Старовойт отметил, что это важная инициатива, особенно в современных реалиях, когда российские военнослужащие «проявляют героизм и стойкость на передовой».

Ранее ВСУ обстреляли приграничный район Курской области.