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ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области

Старовойт: ЛЭП в курском селе Теткино получила повреждения при обстреле ВСУ

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Украинские военнослужащие обстреляли Глушковский район Курской области, в результате чего повреждения получила одна из местных линий электропередачи (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее в селе Теткино было зафиксировано шесть прилетов, при этом один из снарядов попал в жилой дом.

«Еще два дома пострадали от осколков. Повреждена линия электропередачи», — уточнил Старовойт.

Он добавил, что в скором времени электрики приступят к восстановительным работам. Ремонт начнется, как только в указанном районе станет безопасно.

В то же время губернатор Курской области отметил, что под минометный обстрел со стороны украинских войск попал поселок Краснооктябрьский. Однако существенных повреждений в данном населенном пункте зафиксировано не было, пояснил глава региона.

28 декабря бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Суземки, расположенный в Брянской области. Согласно информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки повреждения получили 11 жилых домов и административное здание.

Ранее украинские дроны атаковали гражданские автомобили на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

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