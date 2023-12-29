В Германии грузовик въехал в группу пешеходов

Грузовой автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу пешеходов в немецком городе Пассау. Об аварии сообщает издание Bild со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

В материале указано, что под колеса транспортного средства попали четыре человека. При этом одну из пострадавших женщин спасти не удалось, уточнили в городской полиции.

Как сказал представитель правоохранительных органов, еще трое граждан получили травмы разной степени тяжести. Более того, сам водитель фуры также получил ранения.

По информации журналистов, после аварии мужчина не смог самостоятельно покинуть транспортное средство. Ему пришлось ждать специалистов, которые достали его из поврежденного грузовика и передали врачам скорой помощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить точные причины произошедшего. Однако представитель местной полиции подчеркнул, что никаких признаков намеренного наезда пока обнаружено не было.

Ранее в Москве пешехода сбил фургон, вылетевший на тротуар после столкновения с другим автомобилем.