Стало известно, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается резкое понижение температуры и гололедица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС.

«Ночью с 31 декабря на 1 января в Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха на 8-12 градусов Цельсия, сильная гололедица», — пояснили в ведомстве.

Жителям столицы посоветовали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого приборы. Водителям стоит снизить скорость движения и увеличить дистанцию до идущих впереди транспортных средств.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве в пятницу, 29 декабря, ожидается небольшой снег, гололедица и потепление до +2°C.

В городе прогнозируется облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, местами гололед, возможно налипание мокрого снега. Кроме того, ожидается юго-западный ветер до 6–11 м/с.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.