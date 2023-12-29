Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь

МЧС по Москве: в новогоднюю ночь ожидается понижение температуры и гололед

close
100%
Alexander Zemlianichenko Jr/AP

В новогоднюю ночь в Москве ожидается резкое понижение температуры и гололедица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС.

«Ночью с 31 декабря на 1 января в Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха на 8-12 градусов Цельсия, сильная гололедица», — пояснили в ведомстве.

Жителям столицы посоветовали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого приборы. Водителям стоит снизить скорость движения и увеличить дистанцию до идущих впереди транспортных средств.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве в пятницу, 29 декабря, ожидается небольшой снег, гололедица и потепление до +2°C.

В городе прогнозируется облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, местами гололед, возможно налипание мокрого снега. Кроме того, ожидается юго-западный ветер до 6–11 м/с.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами