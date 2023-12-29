Врач рассказала, как можно заразиться вирусом папилломы человека

Когда-то считалось, что вирусом папилломы человека (ВПЧ) можно заразиться только через незащищенный половой акт, однако это не так. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-дерматовенеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова. Подхватить ВПЧ, по ее словам, можно даже через постельное белье или при использовании одного полотенца.

Она также отметила, что большинство инфицированных не знают, что являются носителями ВПЧ.

«В связи с этим в группе риска оказываются все сексуально активные люди. Распространенность ВПЧ по популяции в зависимости от региона может доходить до 84%», — отметила Саперова.

Кроме того, по ее словам, ВПЧ может передаваться во время родов. Специалист подчеркнула, что наличие вируса ни в коем случае не говорит о неверности партнера. Скорее это сигнал, чтобы пройти обследование.

В 2023 году ученые обнаружили, что ВПЧ является главной причиной рака шейки матки. По данным исследователей, вирус вызывает аномальные изменения клеток, выстилающих орган, известные как CIN. Чем выше степень данного показателя, тем выше риск развития онкологического заболевания.

Ранее уролог назвала бессимптомные заболевания у мужчин, приводящие к тяжелым последствиям.