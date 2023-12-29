На Украине сообщили о повреждении ЛЭП

В одной из центральных областей Украины взрывы повредили высоковольтную линию электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«<…> повреждена высоковольтная воздушная линия 330 кВ в центральном регионе», — уточнили в сообщении.

В компании обратили внимание, что обесточивания потребителей не было. После окончания воздушной тревоги аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

23 декабря в Одессе из-за взрывов в домах пропал свет. Днем ранее сообщалось, что в Одессе прозвучали взрывы, в городе работали системы ПВО. Воздушная тревога была объявлена с 18 до 20 часов по местному времени (19:11 - 21:00 мск).

29 декабря в четырех регионах Украины зафиксировали отключение электроэнергии. Перебои с электроснабжением ощутили жители Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее на Украине сообщили о повреждении ТЭС