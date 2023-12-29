В Белгородской области рассказали об атаках ВСУ на регион

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об атаках ВСУ на его регион. За сутки атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы области, сообщил губернатор в Telegram-канале.

По данным Гладкова, в Белгородском районе дроном-камикадзе был атакован пропускной пункт «Нехотеевка».

По окраине хутора Лозовая Рудка Борисовского района было выпущено 23 минометных снаряда. Также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. ⠀

«В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Осколочные ранения получил мирный житель», – написал Гладков.

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Также, по словам главы региона, прилеты минометных снарядов были зафиксированы на окраине села Вязовое Краснояружского района и в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Накануне дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил о смерти одного из пострадавших после обстрела ВСУ.