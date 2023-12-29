Кабмин РФ утвердил программу восстановления новых регионов

Кабинет министров РФ утвердил государственную программу, направленную на восстановление и социально-экономическое развитие новых регионов страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского правительства.

В заявлении указано, что основными целями данной программы являются восстановление жилых домов и инфраструктуры на территории Запорожской и Херсонской областей. То же касается Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Более того, кабинет министров распорядился принять меры для развития социальной сферы и создания благоприятного инвестиционного климата в новых регионах РФ. Также ожидается, что к 2030 году уровень жизни в данных субъектах достигнет среднероссийских показателей.

При этом руководство страны намерено выделить субсидии из федерального бюджета на реализацию инициатив сразу по восьми направлениям. В их числе развитие жилищного строительства, формирование современной городской среды и ремонт автомобильных дорог.

«Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах», — подчеркивается в заявлении кабинета министров.

Ранее в правительстве РФ рассказали о повышенном интересе предприятий к участию в свободной экономической зоне в новых регионах страны.