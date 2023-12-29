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Юрист оценил законность публикации списка приглашенных на вечеринку Ивлеевой

Юрист Соловьев: публикация списка приглашенных на «голую» вечеринку законна

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Depositphotos

Публикация списка гостей, приглашенных на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, абсолютно законна, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Это не отражается негативно на репутации человека и не формирует плохое мнение о нем, объяснил он в интервью НСН.

«За публикацию этих имен и фамилий абсолютно ничего не грозит. Понятно, что, наверное, попадание в этот список, по мнению тех, кто его опубликовал, должно человека не красить. Ну засветили… Нахождение в этом списке – это еще не признание, что человек участвовал в каких-то преступных действиях», — сказал юрист.

Тот, кто выложил список, может понести ответственность в виде штрафа только в том случае, если был заранее заключен договор о нераспространении информации, добавил Соловьев. При этом он подчеркнул, что сначала нужно проверить подлинность этого списка.

В целом, по мнению юриста, список приглашенных гостей был не секретом, а частью пиар-компании.

Напомним, в сети появился список приглашенных на «голую» вечеринку гостей, отказавшихся от участия в ней. В их числе – Тина Канделаки, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Светлана Бондарчук, Нюша, Филипп Янковский и другие.

Блогерша Ида Галич ранее рассказала об отказе от приглашения на вечеринку Ивлеевой.

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