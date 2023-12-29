Юрист оценил законность публикации списка приглашенных на вечеринку Ивлеевой

Публикация списка гостей, приглашенных на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, абсолютно законна, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Это не отражается негативно на репутации человека и не формирует плохое мнение о нем, объяснил он в интервью НСН.

«За публикацию этих имен и фамилий абсолютно ничего не грозит. Понятно, что, наверное, попадание в этот список, по мнению тех, кто его опубликовал, должно человека не красить. Ну засветили… Нахождение в этом списке – это еще не признание, что человек участвовал в каких-то преступных действиях», — сказал юрист.

Тот, кто выложил список, может понести ответственность в виде штрафа только в том случае, если был заранее заключен договор о нераспространении информации, добавил Соловьев. При этом он подчеркнул, что сначала нужно проверить подлинность этого списка.

В целом, по мнению юриста, список приглашенных гостей был не секретом, а частью пиар-компании.

Напомним, в сети появился список приглашенных на «голую» вечеринку гостей, отказавшихся от участия в ней. В их числе – Тина Канделаки, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Светлана Бондарчук, Нюша, Филипп Янковский и другие.

Блогерша Ида Галич ранее рассказала об отказе от приглашения на вечеринку Ивлеевой.