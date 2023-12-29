Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В четырех областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии

Минэнерго Украины: в четырех областях зафиксировано отключение электроэнергии

close
100%
Depositphotos

Перебои с электроснабжением зафиксированы в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

«Есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что отключения света начались после массированного обстрела. Из-за повреждения линий электропередач без света остались несколько тысяч абонентов, указано в посте.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что применение веерных отключений электричества пока не планируется.

До этого сообщалось, что из-за рекордно высокого энергопотребления Украина вынуждена запрашивать аварийную помощь из Румынии и Польши.

В декабре на Украине зафиксировали дефицит электричества из-за морозов.

Ранее сообщалось, что цены на электричество в Европе перед Рождеством уходили в минус.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами