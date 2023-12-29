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В Сочи задержанные устроили бунт в изоляторе временного содержания

Shot: в Сочи задержанные устроили бунт, пытаясь сорвать этапирование в Армавир

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Задержанные, оказавшиеся в изоляторе временного содержания (ИВС) в городе Сочи, устроили бунт в попытке сорвать свое этапирование в следственный изолятор (СИЗО) в городе Армавире. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Как указано в материале, утром 28 декабря сотрудники правоохранительных органов должны были этапировать в другой населенный пункт 47 задержанных граждан. Однако 22 человека потребовали разрешить им отметить Новый год в Сочи, который является их родным городом.

Получив отказ, они устроили беспорядки — начали кричать и стучать по решеткам. Также задержанные попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции, когда те выводили их из камер.

В результате бунт продлился в течение одного часа. Успокоить дебоширов удалось лишь после того, как в сочинский изолятор временно содержания прибыли бойцы ОМОН.

Тем не менее в тот день в Армавир отправили только 11 человек из 47 задержанных, уточняется в публикации. Оставшихся в Сочи людей планируют этапировать в другой город 30 декабря.

По информации журналистов, в настоящее время сотрудники местной прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего. Никто из стражей порядка не пострадал, подчеркивается в материале.

Ранее пятеро украинцев и один грузин устроили бунт в центре временного содержания в городе Тольятти.

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