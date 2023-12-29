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На Украине резко выросло число пессимистов

КМИС: опрос показал резкий рост пессимистических настроений на Украине

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Илья Питалев/РИА Новости

Число украинцев, которые пессимистично оценивают будущее страны, выросло почти в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

С 5% до 19% увеличилось число граждан, которые считающих, что 10 лет спустя Украина превратится в страну с разрушенной экономикой и «большим оттоком людей». Больше всего пессимистов живут в восточных региона — 25%.

Среди респондентов с безрадостным настроением лидирует молодежь от 18 до 29 лет. Лишь 68% украинцев верят в процветание Украины в составе ЕС против 73% в целом по стране. Пессимистичные взгляды выражают 26% молодых украинцев.

Накануне опрос показал, что менее половины украинцев верят, что события идут в верном направлении. Социологи отметили, что с февраля-марта 2023 года доля граждан, которые считают, что страна правильно развивается существенно уменьшилась. Сейчас лишь 45% опрошенных согласны с таким мнением.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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