В Днепре частично остановлено движение пассажирского транспорта

Движение некоторых маршрутов пассажирского транспорта в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) временно остановлено. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В материале указано, что на данный момент в населенном пункте не функционируют ряд автобусных и трамвайных маршрутов. Кроме того, с проблемами столкнулись пассажиры троллейбусов.

Утром 29 декабря украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в городе Днепре произошли несколько взрывов. По информации журналистов, в населенном пункте произошли не менее трех взрывов.

Однако иные подробности о ситуации в городе не уточнялись. Тем не менее издание подчеркнуло, что в то же время на территории Полтавской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и произошли несколько взрывов.

Позже звуки взрывов раздались вблизи военного завода «Артем», расположенного в Киеве. Как передает ТАСС со ссылкой на очевидцев, соответствующие звуки были слышны «четко в том районе».

Инфраструктурный объект находится недалеко от станции метро «Лукьяновская». О повреждении последней в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ранее в городе Харькове после взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением.